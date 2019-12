Osasquense Cristiane, jogadora do São Paulo e da seleção, pede a namorada em casamento

Nascida e criada em Osasco, a atacante Cristiane, do São Paulo e da seleção brasileira, pediu a namorada, a advogada Ana Paula Garcia, em casamento. E ouviu sim! A novidade foi compartilhada no perfil da atleta no Instagram.

“Fiquei nervosa, não sabia muito como fazer ou dizer rs. Mas foi tudo tão em paz que apenas só fixei meus olhos nos teus, cheios de lágrimas e de felicidade. Eu sei que ainda vão vir muitas alegrias, desafios, dificuldades e histórias para contarmos. Obrigada por ser meu amor, te amo”, declarou Cristiane.

A postagem teve mais de 118 mil curtidas e milhares de internautas parabenizaram o casal. “Que coisa lindaaaa! Felicidades meninas”, comentou uma internauta. “Aaaaaaaaaiiiiiii!!!!!!! Que lindo! Caiu um cisco aqui!!! Parabéns!!!”, comentou outra.

Diversos famosos e personalidades do esporte também parabenizaram Cristiane e a agora noiva. Entre eles, o ator Danton Mello, a atriz Nanda Costa e o ex-jogador Richarlyson.