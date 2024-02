Osasquense é campeã de torneio de jiu-jitsu na França

A atleta Carina Santi, representante do programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco, sagrou-se campeã nas categorias pesadíssimo e absoluto no European Jui-Jitsu, realizado no final de janeiro em Paris, na França.

O torneio serve como uma espécie de ‘termômetro’ para o decorrer da temporada.

A atleta superou a jordaniana Lama Qubbaj na decisão dos super-pesados e bateu a compatriota Bruna Driely, campeã dos médios, na final do peso-aberto. Em 2018 e 2019, a paulista já tinha conquistado o torneio como adulto.

Carina é lutadora de grande expressão e tem vários títulos no currículo, entre os quais o de bicampeã europeia 2018/2019 pela IBJJF; vice-campeã Pan-americana 2018 pela IBJJF; 3ª colocada no Campeonato Mundial 2018 pela IBJJF; tricampeã Brasileira Sem Kimono pela CBJJ; campeã Brasileira Absoluto Sem Kimono; vice-campeã Brasileira Sem Kimono Absoluto; campeã Pan-americana pela CBJJE; vice-campeã Brasileira; bicampeã Brasileira; vice-campeã Mundial pela IBJJF; três vezes medalha de bronze no Pan-americano pela IBJJF; duas vezes vice-campeã Mundial pela CBJJE e oito vezes campeã Paulista.