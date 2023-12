Osasquense é vice-campeã mundial de jiu-jitsu

A atleta de jiu-jitsu Natália Nespatti e sua técnica, Camila Guerra, participaram do Las Vegas Convention Center, Campeonato Mundial sem Kimono, em Las Vegas, nos EUA. Ambas são representantes do programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte de Osasco.

publicidade

A osasquense competiu na categoria Master Peso Leve e Absoluto (todos os pesos). Após a disputa com outros quatro atletas e duas lutas, Natália conquistou o vice-campeonato mundial. A competição obteve um recorde histórico, com a participação de 4000 atletas divididos em 80 países.

Para Natália, foi a realização de um sonho. “Esse título significa muito, aguardei por dez anos treinando Jiu-Jitsu, a Serel, com o auxílio do bolsa atleta, me ajudou a conquistar esse sonho. Hoje sou a segunda melhor do mundo e por muito pouco não fui a melhor”, contou.

publicidade

“Na final, minha adversária aplicou um golpe ilegal (chave de coluna) e deveria ter sido desclassificada e eu campeã, então eu sei que eu sou a melhor do mundo na minha categoria e não preciso provar mais nada para ninguém. Luto por amor e pela minha cidade, Osasco. Aqui tem gente com raça e garra! “, copletou a atleta.

O secretário de Esporte, Rodolfo Rodrigues Cara, parabenizou a dupla. “Parabéns às nossas atletas que alcançaram seus objetivos e representaram o município com excelência. Estamos muito orgulhosos”, disse.