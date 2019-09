Osasquense Julia Rebecca é eleita Miss Universo Infantil

A osasquense Julia Rebecca, de 10 anos, é a atual Miss Universo Infantil Unificado 2019. O título do mais alto posto da beleza foi conquistado este mês, na cidade de Arequipa, no Peru.

Com o apoio de familiares e amigos a modelo mirim iniciou sua carreira internacional enfrentando muitos desafios e destaca a felicidade que sentiu. “Meu sonho era ser Miss Universo enquanto adulta, não imaginei que fosse acontecer tão rápido. Havia meninas tão lindas concorrendo e quando saiu o resultado não acreditei. Estou muito feliz e festejando muito! Foi um momento incrível e trago grandes recordações e amizades”, destacou Julia.

O desejo de tornar-se modelo surgiu há dois anos quando seus pais resolveram colocá-la numa agência de modelos, em São Paulo, de tanto que amigos e desconhecidos comentavam sobre a beleza e carismática da criança.

“Desde que a Julia era pequena as pessoas sempre recomendavam colocar ela numa agência, mas nunca levamos a sério. Nossa decisão mudou durante um passeio num shopping de Osasco onde fomos abordados por um fotógrafo que, tecendo elogios para a Julia, ficou indignado por ela ainda não estar agenciada. Ele disse que ela tinha talento e teria muito sucesso. Foi então que eu e o Cláudio, meu esposo, procuramos uma escola de modelos”, destacou Ângela Rebecca, mãe da pequena notável.

Ao entrar no curso de passarela, Julia Rebecca encantou os olhos do professor André Almeida que de imediato percebeu o potencial da menina. Ao saber do Concurso de Beleza de Osasco, Almeida incentivou os pais a inscreverem a filha, pois ela estava preparada, e ele estava certo. Foi a primeira vez que Julia disputava em concurso de beleza e foi eleita Miss Osasco Infantil 2017. A partir daí não parou mais.

Em julho de 2018 foi eleita Miss Revelação, em Guarulhos; em novembro do mesmo ano Miss ABCD, em São Caetano e tambémMiss São Paulo.

A sucessão de títulos motivou Julia Rebecca a concorrer ao Miss Brasil Infantil Unificado, realizado em janeiro de 2019, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ganhou não só o título de Miss Brasil como também foi eleita a melhor em todas as categorias infantis (mini, mirim e infantil), conquistando a faixa de Miss Brasil Infantil Supreme.

Curiosidades sobre Julia

Nome: Julia Rebecca (seu nome não tem acento e Rebecca é sobrenome)

Nascimento: 9/1/2009

Signo: Capricórnio

Estudando o 5º ano do Ensino Fundamental

Irmão: Felipe, de 4 anos

Pais: Cláudio e Ângela Rebecca

Lazer: Adora passear com a família

Sonho: Ser Miss Universo quando adulta

Títulos:

· Miss Universo Infantil Unificado 2019

· Miss Brasil Infantil Unificado 2019

· Miss Brasil Infantil Supreme 2019

· Miss Revelação Infantil 2018

· Miss ABCD Infantil 2018

· Miss Osasco Infantil 2017