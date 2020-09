Osasquense participa de concurso de fotografia em SP

O fotógrafo osasquense Márcio Neves está concorrendo ao prêmio de melhor foto que revela os contrastes na cidade de São Paulo, pelo concurso fotográfico “Utopia SP – Contrastes”. Neste ano, das 1.047 imagens recebidas, 45 foram selecionadas pelo júri. Destas, duas são do osasquense.

Márcio já trabalhou em dois veículos da região. Atualmente, o profissional leciona fotografia em uma escola na capital paulista, desenvolve sua fotografia autoral individualmente e coletivamente, participando do Fotoclube Bulb f/22, e atua como fotógrafo comercial.

Essa é a 6ª edição do concurso Utopia SP, que previa uma mostra itinerante em três bibliotecas espalhadas por São Paulo. Devido à pandemia de covid-19, o cronograma e a programação do evento passaram por alterações, o que levou a mostra a ser realizada de forma virtual.

A exposição presencial para que as 45 imagens selecionadas pelo júri sejam prestigiadas pelo público acontecerá mediante autorização do governo do estado. No evento, que ainda não tem data marcada, as cinco fotos que mais se adequarem ao tema proposto ”contrastes na cidade de SP” serão premiadas.

Além das 45 fotografias escolhidas pelo juri, o público poderá escolher mais uma foto até o dia 11 de setembro. A votação acontece de forma online no site UtipoiaSP/votação, onde também podem ser encontradas mais informações sobre o concurso.