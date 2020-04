Osasquense pede doações para trocar máscaras por alimentos para famílias carentes

A campanha de troca de máscaras por alimentos, idealizada pela moradora de Osasco Filomena dos Santos Cepeda continua. No domingo (19), aconteceu mais uma troca no estacionamento do supermercado Big (antigo Walmart).

Desta vez, a campanha contou com a ajuda de costureiras, cortadeiras e doadores de material para a confecção do item de proteção. “Graças a ajuda de voluntárias, pudemos produzir mais máscaras e o resultado foi um sucesso”, escreveu Filomena em seu perfil no Facebook.

Além de alimentos, também estão sendo arrecadados produtos de limpeza e de higiene. Toda a arrecadação será destinada à ONG Mãos de Ajudar, que atende 30 famílias, nas comunidades do Areião e da Fazendinha, em Osasco.

Filomena continua recebendo doações de tecidos e elástico para a produção de novas máscaras. “Não há palavras que possam descrever minha felicidade e gratidão por todos. Assim que conseguirmos produzir uma boa quantidade de máscaras, marcaremos mais um dia para a troca”, finalizou.

Mais informações da campanha, pode entrar em contato com Filomena por meio de seu perfil no Facebook.

