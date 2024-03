Osasquenses podem denunciar focos de dengue via WhatsApp

Os moradores de Osasco agora têm à disposição uma opção específica para relatar possíveis focos de dengue: o WhatsApp da Central 156, acessível pelo número (11) 3651-7080.

publicidade

Ao utilizar este canal, os cidadãos devem selecionar a opção 10 – “Denúncia de Foco de Dengue” e seguir as instruções para solicitar o serviço. “Essa iniciativa visa oferecer maior praticidade aos munícipes que desejam contribuir no combate à dengue na cidade”, frisa a Prefeitura.

No início deste mês, a Prefeitura fez uma mobilização envolvendo mais de 2 mil voluntários, que percorreram as ruas de Osasco para conscientização e combate à dengue. Também foi feita operação de limpeza em diversos pontos da cidade, com a remoção de entulhos e a limpeza de terrenos.

publicidade

“Receber a visita do agente de endemia para uma vistoria técnica é essencial para evitar a multiplicação do mosquito Aedes Aegypti, responsável não apenas pela dengue, mas também pelo zika, chikungunya e febre amarela”, destaca também a Prefeitura.

A Central 156 funciona 24 horas por dia e oferece atendimento também via chat (http://servicos.156.osasco.sp.gov.br), aplicativo 156 Osasco ou e-mail [email protected].