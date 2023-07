Outback abre vagas de emprego em Barueri, Osasco e em novo restaurante de São Paulo

O Outback Steakhouse está com diversas vagas de emprego abertas em seus restaurantes localizados em Barueri, Osasco, Cotia e na Capital. Há ainda um processo seletivo com 55 oportunidades na nova unidade localizada no Shopping Lar Center, em São Paulo.

Em Barueri, o Outback busca pessoas para completar o quadro de funcionários nos restaurantes de Alphaville e do Tamboré, nas funções de: atendente de restaurante, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza cozinha, auxiliar de limpeza salão, e auxiliar de limpeza salão (noturno).

Na cidade de Osasco, as vagas são para os restaurantes que ficam no Shopping União e no SuperShopping, nos cargos de atendente de restaurante, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza cozinha e auxiliar de limpeza salão. Já no Outback do Shopping Granja Viana, a rede contrata auxiliar de limpeza noturno.

Shopping Lar Center

O restaurante do Shopping Lar Center será inaugurado no dia 21 de agosto e será a 32ª unidade de São Paulo. Com isso, a rede está com oportunidades para os cargos de recepcionista, atendente de bar, atendente de restaurante, auxiliar de limpeza e auxiliar de cozinha.

Os candidatos devem ter mais de 18 anos e possuir ensino médio/técnico completo, além de ter disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana e feriados. “O Outback procura pessoas com perfil dinâmico e vontade de crescer. Não é necessário ter experiência na área”, diz a marca.

Além da remuneração compatível como o mercado, o Outback Steakhouse oferece aos colaboradores benefícios como vale-transporte, refeição no local, assistência médica e odontológica.

Como se candidatar às vagas de emprego no Outback:

Os interessados nas vagas disponíveis podem se candidatar neste link, no site de recrutamento da marca, onde podem ser encontradas mais informações.

Durante o processo seletivo, os candidatos passam por inscrição online, dinâmica em grupo e entrevistas. Os funcionários selecionados após essas etapas passam por um treinamento nos restaurantes.

Sobre a empresa

O Outback Steakhouse possui 150 restaurantes no Brasil e está presente em 59 cidades, 19 estados brasileiros e no Distrito Federal. No mundo está em 23 países nas Américas, Ásia e Oceania.

Com seus cortes de carne especiais e aperitivos icônicos como a Bloomin’ Onion, o Outback caiu no gosto do brasileiro pela qualidade e sabor marcante da sua culinária, somados à descontração no atendimento e às instalações aconchegantes. Inspirado na Austrália, o restaurante enfatiza vários aspectos da cultura australiana, como esporte, pontos turísticos, paisagens icônicas, tradições e lazer.