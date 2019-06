Outback lança fondues doce e salgado com hits de seu menu

O Outback Steakhouse traz pela primeira vez para seu cardápio dois fondues acompanhados dos sabores mais amados da marca. A novidade chega em duas versões, doce e salgada, com bold flavour e o diferencial é que, ao invés da tradicional panela do fondue, o mix de queijos e a calda de chocolate serão servidos no icônico pão australiano do restaurante, desta vez em formato de bowl.

A opção salgada, chamada Cheese Fondue (R$ 75) conta com uma fonduta de mix de queijos com um toque de molho ranch servida com filet mignon em tiras, cubos de frango grelhados, camarões empanados ao estilo Outback, fritas e os Royal Bites (cubos de Ribs empanados no mix de temperos da cebola Bloomin’ Onion).

Já no Chocolate Fondue, versão doce (R$ 60), o pão australiano vem recheado de calda de chocolate original da sobremesa Chocolate Thunder From Down Under bem quentinha e servida com os tradicionais brownies de chocolate e de doce de leite, morangos, bananas e marshmallows tostados.

O cliente pode pedir o combo com os dois sabores pelo preço especial de R$ 120. As novidades chegam ao cardápio nesta segunda-feira (03) e ficam disponíveis por tempo limitado em todas as unidades do Outback do Brasil.