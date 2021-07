Outlet na Granja Viana tem peças com até 80% de desconto

Entre esta quinta-feira e domingo, dias 22, 23, 24 e 25, o salão social da Vida – Casa de Apoio, na Granja Viana, em Cotia, recebe outlet com peças novas e de diversas marcas com até 80% de desconto.

publicidade

O mix de roupas inclui moda feminina, masculina, infantil, fitness e plus size. Todas as peças expostas em um espaço amplo, arejado e que atende todos os protocolos sanitários necessários para garantir a segurança dos frequentadores.

O evento será realizado pela empresa OutLet Store Express, que ajuda as entidades sociais que cedem espaço para a realização do outlet. E agora é a vez da Vida – Casa de Apoio da Granja Viana, onde parte do que for arrecadado será destinado para a instituição.

publicidade

“Firmar novas parcerias como a que fechamos com a Outlet Store Express tem sido fundamental para que os serviços de assistência e de atenção a comunidade continuem. Hoje, mais do que nunca, eles fazem a diferença na vida de cada um dos nossos assistidos, familiares e comunidade”, afirma Ana Catarina Mendes, presidente da Vida – Casa de Apoio da Granja Viana.

Serão quatro dias de vendas e um mix de roupas selecionadas para atender os mais diversos públicos e gostos. Vale lembrar que uso de máscara é obrigatório, haverá controle de temperatura na entrada, álcool em gel à disposição e número limitado de pessoas dentro do espaço para manter o distanciamento necessário.

publicidade

Serviço:

Outlet de Inverno da Vida

Quando: 22, 23 e 24 de julho de 2021 das 10h às 17h | 25 de julho das 9h às 14h

Onde: Salão Social da Casa de Apoio Granja Viana (Rua Ribas, 61, Parque São George, Cotia – Próximo ao SENAI Cotia)

Formas de pagamento: dinheiro e cartões de crédito e débito.

Estacionamento: gratuito no local

OPORTUNIDADES// Osasco abre processo seletivo com 41 vagas na Saúde