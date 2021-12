Outro motorista porcalhão é multado em R$ 17 mil por despejar entulho em Itapevi

Um motorista de caminhão foi autuado por descarte irregular de entulho, no bairro Monte Serrat, em Itapevi, nesta quarta-feira (8). Esse é o segundo caso na cidade em pouco mais de uma semana. O primeiro ocorreu no Jardim Itaparica.

publicidade

A autuação foi realizada por agentes do Setor de Fiscalização de Posturas Municipais, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM). O motorista recebeu uma multa no valor de R$17.040 e teve o veículo encaminhado ao pátio do município.

Agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Defesa dos Animais de Itapevi, que também participaram da apreensão, encaminharam o condutor do veículo à Delegacia de Polícia do Meio Ambiente de Barueri para mais esclarecimentos.

publicidade

Denuncie

Para denunciar, o cidadão pode entrar em contato de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi) pelo telefone 4143-7600. A GCM, que apoia as ações dos fiscais, atende 24 horas por dia nos telefones 153 e 199.