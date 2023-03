Oz Geek: concurso de cosplay, exposições e karaokê agitam Osasco neste fim de semana

Neste sábado (25) e domingo (26) a cidade de Osasco recebe a segunda edição do Oz Geek, um evento de cultura nerd, pop e geek, com temática de animes, cartoon, mangás, cinema e muito mais. Entre as atrações estão karaokê, concurso de cosplay e exposições diversas.

O evento contará com abertura do DJ Alex e Alfa Equipe, karaokê, gincanas, concurso k-pop e cosplay, além de Balada Oz+Geek já no sábado (25). A programação repleta de atividades para todos os gostos continua no domingo. Haverá ainda uma praça de alimentação e feira de adoção de pets.

O Oz Geek será realizado das 10h às 18h, na Escola de Artes de Osasco ao lado da Biblioteca Municipal (Avenida Marechal Rondon, 260 – Centro de Osasco)

