Paciente recuperado do coronavírus é aplaudido ao receber alta em Osasco | Vídeo

Um paciente que chegou a ir parar na UTI devido ao novo coronavírus (covid-19) deixou o Centro de Terapia Intensiva do Coronavírus, no prédio do Pronto Socorro do Jardim Santo Antonio, em Osasco, sob aplausos de profissionais de saúde que o atenderam. O emocionante momento foi registrado em vídeo, compartilhado na noite desta quarta-feira (8), pelo prefeito Rogério Lins.

“NOTÍCIA MARAVILHOSA – Sr. Cícero entrou em estado grave na UTI de Combate ao Covid-19 no Santo Antônio e hoje teve ALTA graças a Deus. Saiu andando pela porta da frente. Parabéns a todos os nossos profissionais de saúde”, postou Rogério Lins.

Publicidade

De acordo com boletim diário divulgado na noite desta quarta, Osasco tem atualmente 99 casos confirmados de coronavírus, dos quais 27 recuperados. “Todos os casos confirmados estão sendo acompanhados pela Secretaria de Saúde de Osasco”, diz a administração municipal.

Foram notificados até agora na cidade 1315 casos suspeitos de covid-19 no município. Outros 499 casos notificados não pertencem à cidade, de acordo com a Prefeitura. Estão em análise 938 casos. Foram descartados 253 casos por critério laboratorial.

Osasco registrou até o momento seis mortes com confirmação do novo coronavírus. Outros 22 óbitos estão em investigação e três foram descartados.

Boletim diário sobre a pandemia do coronavírus em Osasco – 8 de abril: