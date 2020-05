Padaria de Osasco doa pães a quem não tem condições de comprar e viraliza na internet

A Padaria Nova Avenida, em Osasco, doa pães para quem não tem condições de comprar em meio à crise causada pela pandemia do novo coronavírus. O gesto solidário foi gravado por um fornecedor, que ficou emocionado com a ação, e o vídeo viralizou na internet (assista ao vídeo abaixo).

No vídeo, o senhor Luiz Azinar mostra um cesto cheio de pães na entrada da padaria, que fica na avenida General Pedro Pinho, 977. “Para você, que hoje não tem condições de comprar seu pão de cada dia, pode se servir! Pegue somente o necessário, pense no próximo”, diz o bilhete colado no cesto.

“Um pouco de cada um faz a diferença. Olha que coisa mais linda! Já é o terceiro cesto que eles colocam e, graças a Deus, tem gente do bem fazendo o bem”, disse Luiz Azinar.

Publicidade

Com mais de 500 compartilhamentos nas redes sociais, o gesto solidário rendeu também centenas de elogios. “Parabéns pela iniciativa. que Deus abençoe e multiplique”, escreveu uma mulher. “Você serão retribuídos em dobro. Parabéns”, comentou outro internauta.

“Atitude simples, com resultado incalculável”, escreveu um rapaz. “Parabéns! Nesse tempo difícil para muitos, matar a fome de alguém é divino”, disse outro internauta.