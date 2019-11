Papai Noel chega de helicóptero ao Shopping União, que também terá show de Baby Shark grátis

O Papai Noel chega de helicóptero ao Shopping União de Osasco no sábado (23), a partir das 12h, para deixar o empreendimento de vez em clima de Natal.

Para animar a criançada antes da chegada do Bom Velhinho, o shopping terá show gratuito inspirado na animação “Baby Shark” e outras atrações, como oficina de bolas de Natal, maquiagem artística e escultura de balões, entre outras.

O tema da decoração de Natal do União este ano é “Candy Stick Christmas”, inspirado nos doces natalinos, com destaques como a casa doce, com vitrines de dar água na boca, banco-balanço com bengalas de açúcar decorativas, além do charmoso trono do Papai Noel e uma árvore de Natal com 8m de altura, localizada no Piso Voegeli.

É possível tirar fotos das decorações e aproveitar com a criançada os cenários interativos, projetados especialmente para a data. Tudo gratuitamente.

A área externa do Shopping União de Osasco tem cascatas de LED iluminando a fachada, um urso inflável com 4 metros de altura, uma árvore de 8m de altura ao lado de um arco em forma de bola de 6m de altura com um banco gigante de base e com uma faixa de cluster e uma bola tire-fotos toda iluminada.