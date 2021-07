Parceria da Brasil Smiles/Secor facilita pagamento de serviços odontológicos para comerciários

A Brasil Smiles/Secor fechou parceria com o Banco Original para oferecer pagamento facilitado para comerciários de Osasco e região em serviços e tratamentos odontológicos. A proposta viabiliza a realização do sonho do sorriso renovado e democratiza o acesso a um tratamento odontológico com infraestrutura de qualidade, profissionais qualificados e atendimento humanizado.

Por meio da parceria, o comerciário terá a disposição na Brasil Smiles/Secor implantes dentários da mais alta qualidade, tratamentos estéticos, reabilitação oral e tecnologia 3D. Os interessados podem ligar para o telefone (11)- 3685-0355 ou pelo whatsapp (11) 93493-8001, marcar uma avaliação oral gratuita e tirar todas as dúvidas sobre parcelamentos.

Entre as especialidades que poderão ser financiadas estão: implante dentário que vai devolver a estética e a função dentária do paciente; prótese dentária, criada sob medida para trazer o sorriso de volta; periodontia, visando prevenir doenças que causam a perda dos dentes; endodontia, conhecido popularmente como tratamento de canal; além de acesso à técnicas modernas de estética, como clareamento dental, lentes de contato e facetas.

Todos os procedimentos são realizados por profissionais qualificados e liderados pelo Dr. Alexandre Bussab, conhecido por fazer as transformações não só estéticas, mas também na vida dos participantes do “Arruma meu Marido”, quadro do programa “A Hora do Faro”, Record TV.

