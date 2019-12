Parnaíba inaugura tradicional presépio e iluminação de Natal nesta terça (10)

As tradicionais festividades natalinas em Santana de Parnaíba começarão nesta terça-feira, 10 de dezembro, a partir das 19h30, com a inauguração “Natal de Luz”, que inclui o presépio e 40 mil lâmpadas decorativas que iluminarão a Praça 14 de Novembro e todo o Centro Histórico, além da chegada do Papai Noel.

O Presépio contará com 22 personagens, em um espaço de 300 m², que representarão os momentos que antecedem a chegada e pós nascimento de Jesus Cristo.

Já na quarta-feira (11), no Bolsão de Estacionamento, será o dia da abertura da Casa do Papai Noel, onde os visitantes conhecerão a residência do bom velhinho.

Publicidade

A programação de Natal de Santana de Parnaíba também contará com cantatas natalinas, feira de artes e artesanato, praça de alimentação, entre outras atrações.