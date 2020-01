Parque aquático de Cotia terá show e aulão de zumba no aniversário de SP

O Parque Aquático Thermas da Mata, em Cotia, terá uma atração especial neste sábado (25), aniversário da cidade de São Paulo: show da cantora Aline Paiva apresentando diversas canções de sucesso de estilos variados, a partir das 14h30.

No sábado de manhã, às 11h, o parque oferecerá um aulão de zumba para os frequentadores.

Localizado na Estrada do Morro Grande, no Km 36 da rodovia Raposo Tavares, próximo a São Paulo, o parque aquático fica em uma área de 200 mil metros quadrados, com diversas árvores nativas e conta com um espaço temático de águas quentes e área com playground infantil.

Os ingressos para o fim de semana custam R$ 54 para crianças e R$ 72 para adultos. Há ainda pacotes como 2 adultos e 2 crianças por R$ 240. O estacionamento custa R$ 15. Ingressos e mais informações no site do parque.

Thermas da Mata

Estrada do Morro Grande, 3.000 – Jd. Isis – Cotia

Saída pelo km 36 da Rod. Raposo Tavares.

Mais informações: WhatsApp: (11) 95309-7246 / Telefone 4616 2876

https://www.thermasdamata.com.br/