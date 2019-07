Parque da Cidade, em Itapevi, deve ser inaugurado em 2020

O Parque da Cidade, primeiro parque da história de Itapevi, deve ser entregue até o primeiro semestre do ano que vem pela Prefeitura. São investidos cerca de R$ 16,8 milhões no projeto. O parque ficará ao lado do Estádio Municipal, na Vila Nova Itapevi, numa área com 110,1 mil metros quadrados.

“Com o Parque da Cidade, vamos atender a necessidade de lazer, entretenimento e de recreação da população”, diz o prefeito Igor Soares. “A Prefeitura está trabalhando pelo bem-estar de todos os itapevienses”, afirma.

O parque terá 1,5 km de pista para caminhada e ciclovia, além de bicicletário, academia ao ar livre, espaço para cross fit, playground e praça de skate e patins.

Publicidade

O equipamento também terá duas quadras poliesportivas, minicampo de futebol com grama sintética, pista de mountain bike, praça de serviços com banheiros, espaço pet, Wi-Fi gratuito e uma área de 15.700 m² de estacionamento para veículos.

Andamento

Publicidade

Neste momento, estão sendo executados no parque os serviços de montagem do canteiro de obras, topografia, terraplanagem e drenagem de águas pluviais. Esta fase deve se estender até outubro de 2019.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, que gerencia as intervenções, 3% dos trabalhos já foram concluídos.