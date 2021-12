Parque Dom José, em Barueri, funciona em novo horário neste fim de ano

Devido ao período de festas de fim de ano, o parque municipal Dom José, em Barueri, teve o horário de funcionamento, de segunda-feira a sábado, ampliado e ficará aberto até às 22h. Aos domingos, o horário se mantém, das 6h às 19h.

O Parque recebeu recentemente a decoração natalina, que conta com uma árvore de Natal de 14 metros de altura. A decoração conta ainda com bonecos, arcos, dizeres e demais ornamentos que deixam o parque muito mais bonito.

A Prefeitura de Barueri explica que é justamente para que as pessoas possam aproveitar e conhecer esse espetáculo de luzes que o horário do equipamento foi ampliado.

O parque fica na rua Ângela Mirella, 500, Vila Porto/Vila Boa Vista, ao lado do Hospital Municipal de Barueri Dr. Francisco Moran, do Centro de Eventos e do Museu da Bíblia.

Cultura no Parque

Aos domingos, quem for ao Parque Dom José também pode curtir um show musical a partir das 11h. No dia 26, quem sobe ao palco é o cantor Chrystian, ex-integrante da dupla Chrystian & Ralf, apresentando sucessos da antiga formação e do novo repertório.

As apresentações fazem parte do projeto Cultura no Parque, que tem levado espetáculos de artistas ao local. Desde o retorno, já se apresentaram Leci Brandão e Paula Lima.