Parque ecológico e borboletário no Piratininga, em Osasco, são revitalizados

As obras de revitalização do Parque Ecológico e Borboletário Ana Luiza Moura Freitas, no Jardim Piratininga, zona Norte de Osasco, foram entregues à população no fim de semana.

O espaço recebeu nova pista para caminhada, troca de alambrado, paisagismo, plantio de mudas de Ipê Amarelo, novo playground, entre outras melhorias. Além disso, foi instalado no local um Ponto de Entrega Voluntária (PEV), onde os munícipes podem levar objetos para reciclagem, como garrafas pet, vidro, lata, embalagem tetra pak, e papelão.

Participaram da entrega o prefeito Rogério Lins, os secretários Cláudio da Locadora (Meio Ambiente e Recursos Hídricos), Sérgio Di Nizo (Governo), Ribamar Silva (Casa Civil) Marcelo Couto (Família, Cidadania e Segurança Alimentar), Waldyr Ribeiro (Obras), José Carlos Vido (Assistência Social) e vereadores da base do governo, além de moradores e frequentadores do parque.

Lins agradeceu a todos os trabalhadores que nos últimos meses atuaram na reforma do parque e conclamou às famílias a zelar pelo espaço. “Estamos revitalizando todos os parques e praças esportivas da cidade para que as famílias tenham locais em boas condições de uso. Mas é preciso que todos colaborem e ajudem a preservar os equipamentos e as áreas verdes”, disse.

Borboletário

O borboletário (visitas de terça a sábado das 10h às 16h) conta com viveiro e reúne 12 espécies de borboletas, como Caligo illioneus (borboleta coruja), Danaus plexippus (borboleta-monarca), Methona themisto (borboleta jurubeba) e Hamadryas februa (borboleta estaladinha), entre outras.

Visitas com grupos de 10 ou mais pessoas devem ser agendadas com 15 dias de antecedência. Outras informações pode ser obtidas pelo telefone (11) 3602-1014.