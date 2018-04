Parque Shopping Barueri traz peças de teatro gratuitas em abril

O Parque Shopping Barueri traz para a região, durante o mês de abril, o Espaço Pintando o 7. As atrações oferecidas, que vão desde apresentações de teatros a narração de histórias, são destinadas a todas as idades e têm entrada gratuita.

Confira abaixo a programação detalhada do Pintando o 7 d abril:

07 e 08 de abril – Mito indígena

Nessa apresentação, serão contadas histórias de diferentes tradições indígenas brasileiras, das tribos Suruí e Kaigang. Na primeira história, “Os gorás e as onças”, um homem descobre uma maneira de não ser a presa da onça. Já em “Kanyeru e Kamé”, dois irmãos completamente diferentes em personalidade e gosto criam os seres do planeta de uma maneira bem divertida.

14 e 15 de abril – Terra à vista

Nessa peça, o menino Pedrinho sonha em ser marinheiro. Um dia, ele recebe um convite de seu padrinho para viajar na frota do navegante Pedro Álvares Cabral. O menino atravessa o oceano e a cada dia uma nova aventura acontece, inclusive na nova terra descoberta, onde ocorre o primeiro encontro do índio com o homem branco.

21 e 22 de abril – O mágico de OZ

Nesse conto, Dorothy é uma menina que, após ser capturada por um ciclone, acaba em uma terra mágica e misteriosa chamada Oz. Lá ela conhece amigos muito especiais como o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão e, juntos, irão à procura do grande Mágico de Oz para que ele realize seus sonhos.

28 e 29 de abril – Tiradentes no Mundo dos Sonhos

Na apresentação, uma Fada Madrinha vai mostrar a história de um grande herói brasileiro de uma forma diferente e muito divertida. No mês em que se comemora o Dia de Tiradentes, a artista vai contar a sua história, com todos os fatos que aconteceram, mas também com o criativo encontro do herói com o Mundo dos Sonhos. Será uma contação interativa e que possibilitará a cada criança falar sobre seus sonhos e seus heróis, aprendendo enquanto se divertem.

Serviço

Pintando o 7 no Parque Shopping Barueri

Data: 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de abril

Horário: a partir das 16h

Local: Espaço Pintando o 7, piso L2 (ao lado da loja Riachuelo)

Endereço: Rua General de Divisão Pedro Rodrigues da Silva, 400 – Nova Aldeinha, Barueri – SP