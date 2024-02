Parque Viana, em Barueri, ganha novo campo de futebol no domingo (25)

No domingo (25), a partir das 9h, a Prefeitura de Barueri entrega para a população o campo de futebol do Jardim Votupoca, no Parque Viana, que foi totalmente reformado.

O equipamento ocupa uma área de 3.347,80 m² e conta com gramado sintético, novos vestiários e uma praça que antes era um terreno baldio em frente à área. O local também conta com playground, academia ao ar livre, iluminação e paisagismo.

O campo de futebol está localizado na rua Jambeiro, 30.