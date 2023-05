Parque Villa-Lobos recebe festa junina com brincadeiras gratuitas aos finais de semana

O Família no Parque, localizado no parque Villa-Lobos, na zona Oeste da capital paulista, preparou uma programação especial a partir do feriado de Corpus Christi, no dia 8 de junho, e nos finais de semana seguintes.

publicidade

Será o mês todo de festa junina, repleto de brincadeiras gratuitas com recreadores caracterizados e animados, barracas de comidas, banda com repertório típico, além das diversas opções que a atração de lazer já possui, como infláveis gigantes, tirolesa, bungee trampolim, jet boat etc.

Dentre as atividades grátis com a equipe de recreação, estão previstas: corrida de saco, batata quente, corrida de carrinho de mão, cabo de guerra, dança da laranja e passa chapéu, tudo com muita interação e animação.

publicidade

Atrações pagas

Ainda barracas com as tradicionais brincadeiras juninas, estas pagas, como: boca do palhaço, argola, canaleta, toca do carrinho, pescaria e tiro ao alvo.

As famílias também poderão se divertir com os infláveis famosos do Família no Parque -o Super Tobogã e o Galo-; parque de trampolins com Bungee Trampolim; Jet Boat -barquinho inflável movido por um jato d’água-; Tirolesa, Parede de Escalada, entre outras opções.

publicidade

Para os pequenos entre 1 e 5 anos, há um espaço exclusivo, a Área Kids, onde os pais podem entrar junto para brincar em um circuito com pula-pula inflável, carrossel, cama elástica, trenzinho e escorregadores, entre outras atividades.

Os tickets das atrações pagas custam a partir de R$ 8 e o combo com dez fica por R$ 60. Podem ser adquiridos com antecedência através do link www.familianoparque.com.br, para evitar longas filas, e também há uma bilheteria no local.