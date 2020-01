Participante do BBB20 mora em mansão de R$ 20 milhões em Alphaville

Um dos participantes do “Big Brother Brasil 20”, o hipnólogo e youtuber Pyong Lee faz sucesso com seu canal de vídeos no Youtube, que tem mais de 6 milhões de seguidores, e é mais um dos moradores ilustres de Alphaville/Tamboré.

Em vídeo postado em abril de 2018, Pyong Lee mostrou a escolha da enorme casa onde vive. “Parece um castelo. Nossa, nem acredito”.

“Gosto da sensação de segurança que o bairro oferece, sem contar a boa rede de contatos de empresários e artistas que moram aqui. Acredito que seja a melhor região do Brasil para se viver”, declarou Pyong Lee, segundo a revista “Viva S/A”.

A mansão em que ele vive é avaliada em cerca de R$ 20 milhões. Em vídeo no canal “Me Poupe” no Youtube (assista abaixo), ele afirma que não é o proprietário do imóvel, mas paga aluguel.

Diz que escolheu não comprar a casa por estratégia de investimento. “Eu vou gastar R$ 20 milhões [para comprar], sendo que com R$ 20 milhões bem aplicados eu não precisaria trabalhar… O que você coloca hoje em uma casa, um apartamento, se você investir esse valor, vai ganhar muito mais”.

Em outras publicações, Pyong Lee faz tours pela mansão com youtubers e o apresentador Marcos Mion. Assista: