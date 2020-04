Passa de 1.000 número de casos suspeitos de coronavírus em Osasco

O número de casos suspeitos do novo coronavírus (covid-19) em Osasco chegou a 1011, nesta sexta-feira (3), segundo boletim divulgado pela Prefeitura.

Dos casos suspeitos, 748 estão em análise e aguardam o resultado do exame que comprove o contágio pela vírus ou não. Outros 195 já foram descartados.

Há 45 casos confirmados por exame laboratorial e a contraprova do Instituto Adolfo Lutz. Esses casos estão sob acompanhamento da Secretaria de Saúde de Osasco.

Publicidade

A cidade registrou também 18 mortes suspeitas do coronavírus. Destes, três foram descartadas e até o momento, foram confirmados dois óbitos decorrentes da doença.

Na transmissão ao vivo via Facebook, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, ressaltou o pedido para que os munícipes cumpram a quarentena. “Mais do que nunca, é importante que você fique na sua casa. A Guarda Civil Municipal vai realizar ações ainda mais extensivas nas praças e em locais púbicos para que as pessoas cumpram a reclusão”.