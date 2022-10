Passageiros já podem utilizar cartão TOP nas linhas de ônibus de Cotia

As linhas municipais de transporte coletivo que atendem a cidade de Cotia, da Danúbio Azul e Raposo Tavares, já aceitam o cartão TOP. A implementação da Plataforma TOP nas linhas de ônibus foi concluída na terça (18).

Os coletivos receberam novos validadores para permitir a utilização do novo meio de pagamento. De acordo com a Autopass, responsável pelo TOP, a novidade se estende também aos municípios de São Roque e Ibiúna.

“A partir de agora, os passageiros desses municípios já estão habilitados a utilizar no transporte local o Cartão TOP, que é válido também nas linhas intermunicipais de ônibus da EMTU na região Metropolitana de São Paulo e nos trilhos da CPTM e do Metrô, permitindo o desconto de R$ 1,50 na integração entre o ônibus intermunicipal com os trilhos”, diz a empresa.

Transição para o TOP

A transição para a Plataforma TOP teve início no transporte público da Capital e da Região Metropolitana de São Paulo em 2021. Além de Cotia, cidades como Taboão da Serra, Arujá e Rio Grande da Serra já optaram pela utilização do TOP como sistema de pagamento das linhas de ônibus municipais.

O Cartão TOP pode ser solicitado em mais de 80 lojas credenciadas por toda Capital e Região Metropolitana de São Paulo. Esse pedido é totalmente gratuito e pode ser feito também por meio do Aplicativo TOP, disponível para Android e iOS.

Créditos do BOM

Mesmo após a emissão do cartão TOP, os passageiros dos municípios que ainda têm o cartão BOM poderão utilizar normalmente os créditos já adquiridos. O saldo de créditos do BOM pode ser consultado nos validadores dos ônibus, ou por atendimento eletrônico da central telefônica, no (11) 3888-2200.