Passeio ciclístico em Cotia vai arrecadar agasalhos e alimentos neste domingo (26)

Neste domingo (26), o grupo Corrente do Pedal realiza mais uma edição do tradicional passeio ciclístico em Cotia. Nesta ação, serão arrecadados agasalhos e alimentos não perecíveis, que serão destinados às pessoas em situação de rua e de vulnerabilidade social.

As doações serão entregues à ONG Voluntários do Bem, que realiza um trabalho social em Cotia. “Nós somos mobilizadores sociais e queremos que o passeio que já realiza um estímulo ao esporte na cidade também incentive ações que promovem o bem, com intuito de levar o mínimo às pessoas que mais precisam”, conta Alan Sales, um dos idealizadores do Corrente do Pedal.

“Precisamos aumentar essa corrente do bem, pois ações como essas fortalecem o apoio às pessoas que são invisíveis aos olhos da sociedade e são quem mais necessitam de apoio e ajuda neste momento”, comenta Eduardo Nascimento, pré-candidato a deputado estadual e apoiador da ação.

O passeio segue seu tradicional circuito, com início às 8h na praça do Sabiá, até a praça da Matriz, no Centro de Cotia, e retorna para o café da manhã. São aproximadamente 10 km de percurso, cerca de duas horas de duração, com monitoramento e segurança do Detran e ambulância, cedidos pela Prefeitura de Cotia.

Para participar do passeio ciclístico a recomendação básica é ter a bicicleta revisada e alguns itens essenciais para proteção como capacetes, óculos e luvas e não é necessário inscrição.

Serviço

Passeio Ciclístico de Cotia

Quando: 26/06 (Domingo) às 8h /

Percurso: aproximadamente 10km /

Concentração: Praça do Sabiá – Cotia