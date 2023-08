Pastor Antônio Cirineu recebe Título de Cidadão Osasquense

A Câmara de Osasco realizou, na noite desta segunda-feira (21), uma Sessão Solene para homenagear o pastor evangélico Antônio Cirineu Machado. Na presença de seus amigos e familiares, o religioso recebeu o Título de Cidadão Osasquense, proposto pelo vereador Paulo Júnior (PP) e aprovado por unanimidade em dezembro do ano passado.

Paulo Júnior presidiu a solenidade e contou como secretário ad-hoc, o sr. Elias Gonçalves da Silva. Também compuseram a mesa dos trabalhos, além do homenageado, o pastor Clemente Macedo e o sr. Reinaldo Fernando de Souza.

A solenidade começou como um momento de louvor “em honra ao Senhor” e em “agradecimento às bênçãos recebidas”. A canção escolhida pelo grupo que entoou o louvor é conhecida como “Te Agradeço”. Em seguida, um vídeo apresentou imagens marcantes da vida do novo Cidadão Osasquense.

Elias Gonçalves da Silva justificou a outorga do título de Cidadão Osasquense ao Pastor Antônio Cirineu Machado. “Essa é uma justa e merecida homenagem a um homem que eu conheço há aproximadamente três décadas. Nós podemos dar testemunhos sobre este homem, que em sua simplicidade e capacidade de ouvir, em seu testemunho familiar, representa dignamente o significado mais amplo da palavra Pastor”, declarou Silva, abrindo as homenagens na Tribuna.

Em poucas palavras, um dos filhos do homenageado, Otoniel Bastos, uma de suas irmãs, Gilma Passos Machado, e Reinaldo Fernandes, que estavam presentes na Sessão, agradeceram pela homenagem àquele que para eles é um exemplo de “honra, humildade, simplicidade e hombridade”.

Clemente Macedo, pastor da Assembleia de Deus, falou um pouco sobre o amigo. “Ele sempre tem uma palavra para nossos corações e nós aqui estamos vendo que seus passos foram dados em honra do Senhor. Hoje o pastor recebe esse Título, mas não podemos esquecer que o maior título é ser chamado filho de Deus”, afirmou Macedo.

Encerrando a solenidade, o novo Cidadão Osasquense usou a Tribuna e, emocionado, agradeceu a todos pela homenagem. “Toda essa homenagem eu entrego nas mãos do Senhor. Porque se eu estou aqui, é porque Ele me conservou com vida. Eu que quase fui para glória do Senhor em 2019. E olha que, por mais que eu fizer (e nada fiz), agradeço a Deus, porque apenas Ele é digno de honra e louvor”, ressaltou o pastor Antônio Cirineu Machado, agradecendo especialmente à parceria da esposa Carmelita. “Mais da metade do meu ministério eu devo a ela. Pelo incentivo, pelo apoio, por estar sempre ao meu lado. E juntos também estamos aqui”, concluiu o homenageado.