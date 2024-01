PAT Carapicuíba realiza processo seletivo para 10 vagas em metalúrgica nesta sexta-feira (12)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba realiza nesta sexta-feira (12), das 8h às 16h, processo seletivo para 10 vagas em metalúrgica.

As vagas são para homens e mulheres, com experiência comprovada no setor, para trabalhar no Parque Santa Tereza.

Os requisitos são:

Ter ensino médio completo;

Ser maior de 18 anos.

As vagas disponíveis são:

Ajudante geral | Salário R$ 1.500,00;

Encarregado de produção | Salário R$ 2.500,00;

Vendedor interno | Salário R$ 1.500,00 + comissão.

O PAT (Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce) vai oferecer carta de encaminhamento aos candidatos que comparecerem no dia e local mencionados portando documentos pessoais e currículo atualizado.