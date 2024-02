Nesta segunda-feira (19), o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) Carapicuíba realiza processo seletivo para 20 vagas de professora infantil, berçarista e auxiliar infantil.

Os requisitos para participar são:

Sexo feminino;

Com experiência;

Maiores de 18 anos;

Ensino médio ou superior completo.

As interessadas devem comparecer no dia mencionado, às 9h, no PAT (Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce) com documentos e currículo atualizados.