PAT de Itapevi reúne mais de 400 vagas de atendente, jardineiro, pintor e outras a partir desta segunda

A partir desta segunda-feira (19), serão disponibilizadas 405 vagas de emprego no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Itapevi. A maior parte das oportunidades é para o cargo de atendente de lanchonete (150).

publicidade

Também há vagas para as funções de operador (36) e sinaleiro (30). Para valorizar a inclusão, pessoas com deficiência (PCDs) também podem se candidatar em algumas das funções.

Confira todas as vagas de emprego disponíveis no PAT de Itapevi:

– Ajudante de obras;

publicidade

– Analista de recursos humanos;

– Atendente de lanchonete;

– Atendente de telemarketing;

publicidade

– Auxiliar de inventário;

– Jardineiro;

– Motorista de ônibus rodoviário;

publicidade

– Operador;

– Pintor de obras;

– Porteiro;

publicidade

– Recepcionista;

– Sinaleiro;

– Atendente de empréstimo consignado;

publicidade

– Servente de limpeza;

– Técnico em segurança do trabalho;

– Vigilante.

Como se candidatar às oportunidades

publicidade

Os interessados precisam comparecer presencialmente ao PAT, localizado no Resolve Fácil (Rua José Michelotti, 347 – Cidade Saúde).

É necessário apresentar um documento original com foto – RG ou CNH – e o CPF, além de ter cursado o ensino fundamental ou ensino médio, a depender da vaga. O próprio sistema do PAT realiza o encaminhamento, com base no perfil profissional de cada pessoa.

Algumas oportunidades podem ser verificadas pelo aplicativo “Sine Fácil”, disponível em Android e iOS. Mais informações podem ser obtidas no (11) 4143-9200.