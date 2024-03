PAT Itapevi disponibiliza 1.100 vagas de emprego a partir desta segunda, 18

A Prefeitura de Itapevi, por meio do Portal do Trabalhador (PAT), oferece 1.100 vagas de emprego em diversas áreas e funções a partir desta segunda-feira (18). A maior parte das oportunidades é para operador de telemarketing (900).

Os demais postos de trabalho são para atuar nos setores logístico, administrativo, no comércio e serviços, nas funções de: auxiliar de limpeza, jardineiro, auxiliar de logística, ajudante de obras, motorista de caminhão e outros cargos.

Os interessados devem comparecer pessoalmente ao PAT, localizado no Resolve Fácil (Rua José Michelotti, 347 – Cidade Saúde), onde é possível obter informações referentes a salários, requisitos exigidos e os benefícios concedidos pelas contratantes.

As oportunidades disponíveis são para candidatos a partir do ensino fundamental incompleto. Também há vagas que exigem ou ensino médio ou curso superior. Alguns cargos também não pedem experiência prévia e, por esse motivo, se torna uma oportunidade para quem busca o primeiro emprego.

Os candidatos devem levar um documento original com foto – RG ou CNH – e o CPF. O próprio sistema do PAT encaminha para a determinada vaga, com base no perfil profissional de cada pessoa.