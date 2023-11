PAT Itapevi oferece 567 vagas de trabalho a partir de segunda (13)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Itapevi oferece a partir de segunda-feira (13), 567 vagas de trabalho em várias áreas.

Os interessados precisam comparecer pessoalmente ao PAT (Resolve Fácil – Rua José Michelotti, 347 – Cidade Saúde) para obterem informações referentes a salários, requisitos e outros benefícios oferecidos pelas empresas contratantes.

Para concorrer às vagas, os candidatos precisam levar um documento original com foto e o CPF. O próprio sistema do PAT encaminha para a determinada vaga, com base no perfil profissional de cada candidato.

Algumas oportunidades podem ser verificadas pelo aplicativo “Sine Fácil”, disponível em Android e iOS. Mais informações podem ser obtidas no (11) 4143-9200.

Veja os cargos oferecidos:

Atendente de lanchonete;

Auxiliar de logística;

Ajudante de carga e descarga;

Auxiliar de produção;

Açougueiro;

Ajudante de açougueiro;

Ajudante de estruturas metálicas;

Analista de marketing;

Analista de suporte;

Armador de ferros;

Assistente administrativo;

Atendente balconista;

Auxiliar de limpeza;

Auxiliar de linha de produção;

Auxiliar de manutenção predial;

Carpinteiro;

Chapista;

Confeiteiro;

Controlador de acesso;

Costureira em geral;

Eletricista auxiliar;

Encarregado de tráfego;

Instalador hidráulico;

Montador de estruturas metálicas;

Motoboy entregador;

Motorista de caminhão;

Operador de teleatendimento;

Operador de torno;

Pedreiro;

Pintor de obras;

Porteiro;

Prensista;

Soldador;

Vendedor interno e externo.