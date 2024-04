PAT Santana de Parnaíba seleciona para mais de 100 vagas de operador de telemarketing e auxiliar de logística

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) Santana de Parnaíba realiza nesta terça-feira (2), às 10h, processo seletivo para 50 vagas de operador de telemarketing receptivo e auxiliar de logística.

As 50 vagas em telemarketing são para homens e mulheres com idade entre 18 e 55 anos com ensino médio completo.

Não é necessário ter experiência.

O salário oferecido é de R$ 1.412,00, além de vale-transporte, vale-refeição, plano de cargos e salários, seguro de vida, telemedicina, desconto em farmácia.

As entrevistas serão realizadas no PAT Centro (Rua Quinze de Novembro, 625, Centro).

Logística

Já para auxíliar de logística, são 53 vagas para homens e mulheres com idade entre 18 e 45 anos, com ensino fundamental incompleto e com experiência na função.

O salário oferecido é de R$ 1.700,00, refeição no local e vale transporte.

As entrevistas serão realizadas no PAT Fazendinha (Avenida Tenente Marques, 5297, Fazendinha).