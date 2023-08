PAT Santana de Parnaíba seleciona técnico de instalação nesta quinta-feira (17)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) Santana de Parnaíba realiza nesta quinta-feira (17), às 10h, processo seletivo para vagas de técnico de instalação/manutenção.

Os requisitos são:

Ser do sexo masculino;

Ter de 19 a 30 anos;

Ter ensino médio completo;

Ter Carteira Nacional de Habilitação categoria B;

Não é necessário ter experiência.

Os candidatos devem comparecer no dia e hora marcados no PAT Poupatempo (Avenida Tenente Marques, 5297, Fazendinha) com documentos e currículo atualizados.

