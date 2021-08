“PCC – Primeiro Cartel da Capital”: UOL estreia segunda temporada da série

A segunda temporada da série documental “PCC – Primeiro Cartel da Capital”, que acaba de estrear no Canal UOL, UOL Play, e MOVdoc, no Youtube. A obra traz detalhes sobre como as alianças com organizações criminosas espalhadas pela América do Sul e o domínio do porto de Santos, em São Paulo, foram estratégias importantes feitas pelo PCC para consolidação do trabalho da facção no tráfico internacional.

publicidade

A série é dirigida por João Wainer (dos documentários “Junho – o mês que abalou o Brasil” e “Pixo”), com produção de MOV.doc, selo de documentários do UOL, e reportagem de Flavio Costa e Luís Adorno.

“O UOL realizou um longo trabalho de apuração para entender como uma das facções mais influentes do Brasil conseguiu estabelecer ligações com outros países. Foi nesse mesmo período que a nossa equipe presenciou uma das maiores apreensões de cocaína de 2020, no porto de Santos”, afirma Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL.

publicidade

O roteiro da nova temporada concentra-se na história dos dois maiores líderes da facção: Gegê do Mangue, ex-chefe do PCC e morto em uma emboscada no Ceará, e André do Rap, um dos criminosos mais procurados pela polícia internacional nos dias de hoje.

Assista aos episódios da segunda temporada de “PCC – Primeiro Cartel da Capital”:

publicidade

Clique aqui e assista todos os episódios.