Personalidades de Osasco detonam homem que humilhou e foi racista com entregador

Nesta sexta-feira (7), circula na internet um vídeo (assista abaixo) em que um entregador é alvo de humilhação e ofensas racistas por parte do morador de um condomínio de classe média em Valinhos, no interior de São Paulo. As imagens geraram indignação e personalidades osasquenses usaram as redes sociais para manifestar repúdio ao racismo cometido pelo homem.

“Você trabalha de motoboy, você deve ser analfabeto, moleque. Quanto você tira por mês? Dois mil, três mil ‘real’? Você não tem nem onde morar”, disparou o morador contra o entregador. “Você tem inveja disso aqui, moleque. Você tem inveja dessa família aqui”, continuou o agressor, apontando para a cor de sua pele.

O youtuber Felipe Castanhari, o ativista Emerson Osasco e o deputado estadual e ex-prefeito de Osasco, Emidio de Souza (PT), foram algumas das pessoas que se manifestaram sobre o vídeo, que tem mais de 1,5 milhão de acessos em um dos compartilhamentos nas redes sociais. “É desumano o tratamento recebido por esse trabalhador. Essa ignorância e esse preconceito não condizem com o Estado Democrático de Direito. A Justiça precisa punir esse racista!”, escreveu Emidio, no Twitter.

Publicidade

“É inadmissível vermos ainda essa cena e não ficarmos indignados. Não temos inveja de nada que essa “pessoa” fala. Temos sim, muito orgulho de nossas origens e conquistas. Rascistas não passarão”, disse o ativista Emerson Osasco. “Me corta o coração ver uma cena lamentável dessas”, escreveu o youtuber Felipe Castanhari.

Com a repercussão do caso, Maria Pires, mãe do rapaz que aparece sendo humilhado fez um desabafo. “Esse ser xingou e humilhou um trabalhador, se achando melhor que ele por morar em um condomínio de luxo. Pois saiba [que] ninguém é melhor que ninguém por ser rico ou ser branco e como [ele] é de família rica isso vai acabar no esquecimento, como sempre acontece. Então, por isso, resolvi postar o vídeo. Isso é racismo e é crime e esse entregador é meu filho um trabalhador honesto e que não precisa sentir ou ter inveja de um escroto como esse pois ele não é. Mesmo tendo dinheiro pra comprar tudo o que quiser, jamais comprará a educação o respeito, pois isso vem de berço e o dinheiro não compra jamais”.