Pesquisa aponta Gil Arantes como favorito nas eleições para prefeito de Barueri em 2024

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta quarta-feira (26) sua recente pesquisa de opinião pública realizada em Barueri que revela um cenário favorável para Gil Arantes nas eleições municipais de 2024. O levantamento, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-01234/2024, foi conduzido entre os dias 20 e 25 de junho de 2024, entrevistando 700 eleitores.

Na pesquisa espontânea, onde os entrevistados não recebem uma lista de candidatos, Gil Arantes lidera com 17,4% das intenções de voto, seguido por Rubens Furlan com 9,7% e Beto Piteri com 7,4%. Chama atenção o alto índice de indecisos, com 58,4% dos entrevistados declarando não saber em quem votariam ou preferindo não responder.

No cenário estimulado, onde os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, a vantagem de Gil Arantes se amplia. Ele aparece com 52,7% das intenções de voto, contra 26,3% de Beto Piteri, seu principal concorrente. Sabrina Nabuco e Fabião aparecem com 4,3% e 3,7%, respectivamente.

Em um eventual segundo turno entre Gil Arantes e Beto Piteri, o primeiro manteria a liderança com 55,4% das intenções de voto, contra 29,3% de Piteri.

A pesquisa tem margem de erro de 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos, com um grau de confiança de 95%.