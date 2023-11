Pesquisadora de Osasco é referência nacional de moda

A revista Veja São Paulo trouxe nesta quinta-feira (23) a história da osasquense Hanayrá Negreiros, reconhecida nacionalmente por seus estudos inovadores na moda.

Seu trabalho abrange desde conexões com as artes visuais até perspectivas raciais e históricas, incluindo as origens nas religiões de matriz africana. Recentemente, ela contribuiu com um texto para um livro do Instituto de Tecnologia da Moda em Nova York, além de ser nomeada curadora do Biennale of Fashion, organizado na Holanda. A bienal terá eventos simultâneos em São Paulo, Nairóbi e Bangalore em 2024, coordenados por Hanayrá.

Vinda de uma família de costureiras, ela formou-se em Negócios da Moda na Universidade Anhembi Morumbi e enfrentou desafios no mercado, optando então por focar em pesquisa, especialmente nas Ciências da Religião. Seu mestrado na PUC-SP explorou a relação entre indumentárias, memórias e o candomblé. A repercussão positiva a levou a assumir o cargo de curadora-assistente no Masp, onde dá aulas no projeto Masp Escola.

Hanayrá destaca a moda como uma linguagem artística, ressaltando o trabalho artesanal de costureiras e alfaiates.

A pesquisadora também compartilhará seu conhecimento em um curso e palestra no Sesc Pompeia neste sábado (25), às 14h30 e 19h.