Petz abre vagas de emprego em Osasco, Carapicuíba, Barueri e Cotia

A Petz, uma das maiores redes de pet shops do Brasil, está com vagas de emprego abertas nas unidades de Osasco, Carapicuíba, Barueri e Cotia, em diversas funções.

Na Petz de Osasco, localizada na Avenida dos Autonomistas, 1473, Vila Yara, há oportunidades nas funções de atendente de loja e operador de loja.

Em Barueri, as vagas são para: ajudante geral, atendente de loja, atendente, auxiliar de limpeza, operador de caixa, operador de loja e recepcionista de loja. As oportunidades são para atuar nas lojas de Alphaville e do Tamboré.

A paz também busca por banhista, operador de caixa e de loja para a unidade de Carapicuíba, que fica na Avenida Inocêncio Seráfico, 3375, Vila Silva Ribeiro. Em Cotia, as vagas são para operador de caixa, operador de loja e recepcionista.

Os salários não foram informados. Já os benefícios oferecidos pela Petz aos colaboradores são:

vale transporte

assistência médica

assistência odontológica

auxílio farmácia

vale refeição ou vale alimentação

seguro de vida

licença PETernidade

Clube Petz com parcerias

escritório com ambiente Pet Friendly

descontos de produtos e serviços na rede

GymPass

folga no aniversário

bônus target anual atrelado à performance individual e da companhia.

Como se candidatar às vagas de emprego abertas na Petz em Osasco e região:

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o site de vagas da empresa, onde podem escolher a oportunidade desejada, cadastrar o currículo online e obter novas informações.