Philips abre vagas de estágio em Barueri exclusivas para estudantes negros

Com escritório em Barueri, a Philips abriu inscrições para seu programa de estágio 2021. As vagas serão apenas para estudantes negros e pardos. A empresa afirma que o objetivo da medida é estimular a promoção da equidade.

publicidade

“Estamos convencidos de que uma cultura diversa e inclusiva impulsiona o sucesso dos negócios e a construção de um excelente ambiente de trabalho. Além disso, acreditamos que políticas afirmativas de inserção são fundamentais na promoção da equidade. Por isso, as vagas do Programa de Estágio Philips 2021 serão direcionadas para estudantes negr@s”, afirma a empresa sobre o novo programa de estágio, anunciado no portal Vagas.com.

Os requisitos para concorrer às vagas de estágio na Philips em Barueri são: ser estudante negro (pretos e pardos de acordo com as definições do IBGE); superior cursando com formação prevista a partir de dezembro de 2022 nos cursos de Administração, Economia, Marketing, Engenharias ou similares.

publicidade

Há preferência por candidatos com renda familiar de até dois salários mínimos. Não são exigidas experiência profissional, conhecimento técnico prévio, proficiência ou conhecimento do idioma inglês.

A remuneração não foi divulgada. São oferecidos benefícios como assistência médica, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, desconto em produtos e convênios com empresas parceiras.

publicidade

Os interessados podem obter mais informações e se candidatar por meio do portal Vagas.com.