Piscina com 246 mil bolinhas no parque temático de dinossauros é atração em shopping de Barueri

O Shopping Tamboré, em Barueri, recebe até o dia 29 de abril, o parque temático “Dino’s Towers”, com piscina com mais de 246 mil bolinhas e escorregadores para as crianças.

Além do espaço temático, um dinossauro mecatrônico de 5 metros de altura espera pelos visitantes logo na entrada, simulando movimentos reais do animal.

Os ingressos para a atração no shopping Tamboré custam entre R$ 40 a R$ 90 e são adquiridos no local. Crianças até cinco anos devem estar acompanhadas pelos pais, sendo que ambos pagam ingressos.

Publicidade

Já as pessoas maiores de 18 anos têm entrada gratuita, desde que esteja acompanhando de uma criança de até 2 anos.