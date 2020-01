Piscina com mais de 160 mil bolinhas e roda-gigante são atrações de férias em shopping de Barueri

O Shopping Tamboré, em Barueri, traz atrações de férias que agradam todas as idades e ainda ajuda os pais na tarefa de entreter os pequenos durante todo o mês.

A partir do dia 14 de janeiro, o mundo mágico dos unicórnios vai invadir o Shopping Tamboré. As crianças vão se divertir com o Magic Unicorn, evento que traz uma piscina de bolinhas com mais de 160 mil bolinhas, tobogãs, escorregadores e fofo unicórnio inflável.

A Estação Kids oferece uma programação completa com oficinas educativas para as crianças brincarem durante todo o mês. Já a AZE Games, traz muita aventura e interatividade em diversos jogos eletrônicos.

Para quem quer relaxar no escurinho do cinema, o Cinemark tem como destaque a animação Frozen II, com Anna, Elsa e Olaf em novas aventuras.

E para os pequenos que desejam fazer um passeio diferente pelo shopping, o Big Kids Trem e Os Bichinhos Pet Drive são as opções ideais. No primeiro, os passageiros desfilam dentro de um animado trem com músicas infantis. Já o segundo, traz bichinhos motorizados que levam os passageiros para um lúdico passeio pelos corredores do shopping.

Do lado de fora do shopping, a Roda-Gigante Brasil espera pelos visitantes para um passeio em uma das maiores rodas-gigantes transportáveis da América Latina, com 30 metros de altura. O ingresso para o público em geral custa R$ 20 e R$ 10 (meia).