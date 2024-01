Pista marginal da Castello Branco vai ganhar novo ponto de ônibus

A CCR ViaOeste iniciou nesta quarta-feira (31) os serviços de terraplanagem no canteiro lateral da pista marginal leste (sentido capital) para a construção de nova baia para ponto de ônibus. A obra será no km 21,7, próximo ao trevo do Tamboré, em Barueri.

Para execução dos serviços, será necessário a interdição do acostamento a partir desta sexta-feira (2) com barreiras rígidas pré-moldadas intertravadas.

A expectativa da concessionária é que os serviços sejam concluídos na primeira quinzena de maio deste ano.