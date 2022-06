Plataforma de aluguel de carros Kovi abre vagas de emprego em São Paulo

A Kovi, plataforma de aluguel de carros para motoristas de aplicativos, está com vagas de emprego abertas em São Paulo. As oportunidades são para atuar nos departamentos de Logística, Operacional e de Segurança do Trabalho.

A empresa busca por profissionais para os cargos de analista de monitoramento, analista de operações logística, analista de operações manutenção, analista de operações, analista de planejamento financeiro, analista de processos, analista de segurança patrimonial e assistente de logística.

Também há vagas para auxiliar de operações, auxiliar de tintas, coordenador de operações, gerente de excelência operacional, inspetor de qualidade, mecânico, orçamentista automotivo, supervisor de estoque, supervisor de manutenção e técnico de segurança do trabalho.

A função de assistente de logística exige que o interessado tenha disponibilidade para trabalhar aos finais de semana em escala 6×1 e saber trabalhar em equipe. Serão considerados diferenciais experiência com rotinas de logística e estoque de peças automobilísticas.

Para auxiliar de tintas é necessário ter disponibilidade para trabalhar em escala 6×1 e saber trabalhar em equipe. Ter experiência com estoque de tintas, será um diferencial.

O cargo de supervisor de estoque exige experiência na função, conhecimentos em gestão de equipe e inventário, além de disponibilidade para trabalhar em escala 6X1.

Os salários não foram divulgados. Já os benefícios oferecidos pela Kovi incluem seguro de vida, planos de saúde e odontológico, cartão Flash (vale-refeição e vale-alimentação), vale-transporte ou vale combustível, auxílio creche, licença maternidade estendida de 180 dias, licença paternidade estendida de 30 dias, Gympass, além de descontos e bolsas exclusivas em diversas instituições de ensino.

Como se candidatar às vagas de emprego abertas na Kovi:

Para candidatar-se às oportunidades, o candidato deve acessar o site de vagas da Kovi, onde também podem ser encontradas mais informações.

“Amamos pessoas que se importam com outras pessoas, que tenham brilho nos olhos e vontade de sobra para mudar o mundo. Se você acredita em um mundo onde todos tenham oportunidade de dirigir suas próprias vidas, vem’, convida a empresa.