PM apreende máquinas caça-níqueis e simulacro após briga generalizada dentro de comércio em Jandira

Policiais do 20º Batalhão da Polícia Militar apreenderam duas máquinas caça-níqueis e um simulacro de arma de fogo dentro de um estabelecimento comercial, na cidade de Jandira. As informações foram divulgadas pela PM ontem (27), nas redes sociais.

As equipes foram acionadas via COPOM para averiguar uma confusão que acontecia dentro de um comércio que estava com as portas fechadas e pelo menos três indivíduos envolvidos.

Ao chegar no endereço, os policiais abordaram dois suspeitos que estavam saindo do estabelecimento. Um deles, segundo a PM, estava em posse de um simulacro de arma de fogo na cintura.

Pela Avenida Presidente Costa Silva, os policiais deteram o outro homem que tentou fugir da abordagem. Dentro do comércio, as equipes localizaram duas máquinas de caça níqueis desligadas e o ambiente todo revirado devido à briga.

Diante dos fatos, os indivíduos foram encaminhados à delegacia.