PM de Cotia morre, aos 46 anos, por coronavírus

A sargento da Policia Militar, Magali Garcia, de 46 anos, que morava em Cotia, morreu na madrugada desta segunda-feira (30), em decorrência do novo coronavírus (covid-19).

Magali trabalhava no Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e estava internada no Hospital da Polícia Miliar (HPM), na zona norte de São Paulo, desde sexta-feira (27).

A policial teria testado positivo para o covid 19 no sábado, chegou a ser entubada e apresentou uma leve melhora em seu quadro de saúde, mas não resistiu.

A morte de Magali é a primeira registrada pela Polícia Militar do estado, segundo informações do Ponte Jornalismo. Mesmo sem apresentar sintomas do covid-19, a PM decidiu afastar os profissionais que trabalhavam com Magali no Copom.