PM faz parto em casa em Barueri e é convidado para ser o padrinho da criança

Após realizar um parto de emergência em uma casa no Parque Imperial, em Barueri, um policial militar foi convidado para ser o padrinho da criança.

No dia 10 de dezembro, PMs que atuam na 5° Companhia do 20° Batalhão foram acionados para uma casa no Parque Imperial. Chegando lá, se depararam com a mãe em trabalho de parto.

Após o apoio ao nascimento do pequeno Nicolas, os policiais perceberam que a criança não estava respirando, sendo necessário realizar a manobra de Heimlich para que o recém-nascido voltasse a respirar. Depois, mãe e filho foram encaminhados ao hospital, permaneceram sob cuidados médicos.

Nesta quinta-feira (18), a equipe policial recebeu notícia da alta da mãe e do bebê e resolveu visitá-los na casa da família, em Barueri. Para surpresa de todos, um dos policiais recebeu o convite de ser padrinho da criança, aceitando de imediato.

“Isso é fazer polícia, trazer a comunidade para o lado dos bons, dignificar o cidadão que valoriza os cuidados que a Instituição tem pela população”, declarou, em nota, a 5° Companhia do 20° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano.