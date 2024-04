PM prende trio flagrado andando na contramão com carro furtado em Taboão da Serra

PM prende trio flagrado andando na contramão com carro furtado em Taboão...

Três indivíduos foram presos pela Polícia Militar, na noite desta sexta-feira (19), em Taboão da Serra, após serem flagrados conduzindo na contramão um veículo adulterado e que havia sido furtado há cinco meses.

Uma equipe do 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano fazia patrulhamento tático de ROCAM pelo Jardim Saint Moritz quando se deparou com o carro em alta velocidade trafegando na contramão da via. Imediatamente, os policiais fizeram a abordagem, na rua Isabel Soria Mainardes.

No porta-malas do veículo foram localizados os seguintes objetos: facas, tesouras, uma touca ninja e adesivos falsos das empresas Enel e Claro. Logo, os policiais suspeitaram que poderia se tratar do veículo que estaria sendo utilizado por criminosos em roubos a residências na região.

Ao consultar o carro via COPOM, foi constatado que o emplacamento havia sido adulterado e que o número do chassi referia-se a um veículo furtado em novembro do ano passado.

Dos três indivíduos, dois tinham mandados de prisão em aberto, um pelo crime de homicídio e o outro por roubo. O trio foi conduzido ao 1º DP de Taboão da Serra e ficou à disposição da Justiça.

A equipe da ROCAM atuou na ocorrência com apoio da Força Tática.